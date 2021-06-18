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пятница, 18 июня 2021 00:59

Зеленский подписал указ по борьбе с терроризмом

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Зеленский подписал указ по борьбе с терроризмом
Зеленский решил бороться с терроризмом. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 "Об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом".

"Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом при реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной указом президента от 5 марта 2019 № 53", - говорится в указе, свидетельствует документ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 18 июня. В предварительной повестке дня предстоящего заседания несколько пунктов: первым планируют рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

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