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четверг, 12 августа 2021 03:17

Зеленский подписал Стратегию экономической безопасности Украины

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Зеленский подписал Стратегию экономической безопасности Украины
Утвердили Стратегию экономической безопасности. Фото: Украинская правда

Президент Владимир Зеленский утвердил принятую СНБО Стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года.

В сфере безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией России и временной оккупацией части территории Украины, сообщает Офис президента.

Согласно документу, национальные интересы Украины - это устойчивое развитие экономики, интеграция в европейское экономическое пространство и развитие равноправного экономического сотрудничества с другими странами.

При этом стратегический курс в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления: развитие и безопасность.

Стратегия учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности Украины.

"Разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика производит недовольство властью, трудовую миграцию, социальное напряжение в обществе и подрывает доверие к власти. При этом широко используются экономические инструменты воздействия, к которым относятся, например, санкции в отношении украинских товаров и услуг и использование влияния на другие государства с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины", - сказано в сообщении.

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Стратегия ставит основные задачи - обеспечение устойчивости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранение и развитие экономической мощи страны, а также обеспечение экономической независимости Украины и способности к защите национальных экономических интересов, в частности в высокотехнологичной сфере.

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