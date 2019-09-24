Зеленский подписал перезагрузку власти

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".
Об этом сообщает сайт главы государства.
Закон предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнение с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности. Также внедрение контрактной государственной службы.
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Зарплаты чиновникам надо повышать, заявлял председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
В противном случае "будет коррупция на местах и люди, которые не мотивированы работать".
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