Зеленский подписал перезагрузку власти

Зеленский подписал закон о контрактной государственной службе. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".

Об этом сообщает сайт главы государства.

Закон предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнение с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности. Также внедрение контрактной государственной службы.

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Зарплаты чиновникам надо повышать, заявлял председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов. В противном случае "будет коррупция на местах и люди, которые не мотивированы работать".