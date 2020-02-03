Зеленский подал законопроект об исполнении наказаний

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом".
Об этом говорится на сайте парламента. Документ внесен 31 января.
Сейчас текст проекта закона отсутствует.
Также указывается этап прохождения документа: "передан на рассмотрение руководству".
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Во время встречи с американским госсекретарем Майком Помпео президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США являются стратегическим партнером.
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