Зеленский подал антинаркотический законопроект

Президент Владимир Зеленский предлагает запретить залог при преступлении со сбытом и оборотом наркотиков.
Текст законопроекту, который подал глава государства, появился на сайте Верховной рады.
Предлагается избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса - "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Изменения в Уголовный кодекс позволят правоохранительным органам эффективнее противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотиков и психотропных веществ, говорится в объяснительной записке.
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