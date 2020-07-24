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пятница, 24 июля 2020 13:33

Зеленский подал антинаркотический законопроект

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Зеленский подал антинаркотический законопроект
Президент предлагает арестовывать фигурантов наркопреступлений без залога. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает запретить залог при преступлении со сбытом и оборотом наркотиков.

Текст законопроекту, который подал глава государства, появился на сайте Верховной рады.

Предлагается избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса - "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Изменения в Уголовный кодекс позволят правоохранительным органам эффективнее противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотиков и психотропных веществ, говорится в объяснительной записке.

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Столичная полиция обнаружила на земельном участке 440 кустов и около 3 килограммов готового для продажи каннабиса.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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