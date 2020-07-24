Зеленский подал антинаркотический законопроект

Президент предлагает арестовывать фигурантов наркопреступлений без залога. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает запретить залог при преступлении со сбытом и оборотом наркотиков.

Текст законопроекту, который подал глава государства, появился на сайте Верховной рады.

Предлагается избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса - "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Изменения в Уголовный кодекс позволят правоохранительным органам эффективнее противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотиков и психотропных веществ, говорится в объяснительной записке.

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