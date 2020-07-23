Наркопроизводство в Киевской области: изъяли наркотиков на 5 млн гривен

Столичная полиция обнаружила на земельном участке жителя Киевщины 440 кустов и около 3 килограммов готового для продажи каннабиса.

Задержали 57-летнего мужчину, "который в специализированных лабораторных условиях выращивал, изготавливал и хранил наркотические растения". Экспертиза подтвердила, что это - конопля и каннабис, сообщает пресс-служба МВД.

Автор: Нацполиция Мужчина устроил нарко производство

"Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 5 млн гривен", - сказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Мужчине объявили о подозрении, ему грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.

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В конце марта в Харькове правоохранители нашли в машине 110 килограммов каннабиса.