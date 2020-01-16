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четверг, 16 января 2020 02:32

Зеленский почтил погибших в иранской катастрофе

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Зеленский почтил погибших в иранской катастрофе
Зеленский почтил погибших канадцев. Фото: РБК

Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Киеве и почтил память погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране граждан Канады.

Зеленский сделал запись в книге памяти пассажиров рейса PS 752, которая лежит в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы, сообщает пресс служба главы государства.

"Когда человечество изобрело самолеты. Когда человечество изобрело оружие. Но сможет ли человечество изобрести действенный способ, чтобы защитить себя от своих же творений? И сможет когда человечество изобрести слова, которые смогли бы описать наш общую невыносимую боль из-за трагедии сбитого Боинга-737"- написал он.

Президент отметил, что Украина и Канаду, которые имеют много общего, сейчас объединяет и общее горе. "Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств - Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана. Вечная память погибшим", - отметил Зеленский.

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Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.

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