Зеленский почтил погибших в иранской катастрофе

Зеленский почтил погибших канадцев. Фото: РБК

Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Киеве и почтил память погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране граждан Канады.

Зеленский сделал запись в книге памяти пассажиров рейса PS 752, которая лежит в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы, сообщает пресс служба главы государства.

"Когда человечество изобрело самолеты. Когда человечество изобрело оружие. Но сможет ли человечество изобрести действенный способ, чтобы защитить себя от своих же творений? И сможет когда человечество изобрести слова, которые смогли бы описать наш общую невыносимую боль из-за трагедии сбитого Боинга-737"- написал он.

Президент отметил, что Украина и Канаду, которые имеют много общего, сейчас объединяет и общее горе. "Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств - Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана. Вечная память погибшим", - отметил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакомпания "МАУ" запустила "горячую линию" для родственников жертв катастрофы в Иране

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.