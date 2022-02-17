Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий

Речь идет о гарантиях от "сильных мира сего", сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

НАТО – единственный из существующих союзов в сфере безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью "РБК-Україна".

"Для нас есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация.

Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, предлагаемой странам НАТО.

Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем себя. Все остальное – это рассказы, популистские заявления", - сказал глава государства.

По словам президента, страна-агрессор Российская Федерация "откровенно против того, что Украина будет членом НАТО".

"У нас с ними разное видение многих вещей", – заявил.

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Зеленский сказал, что Украина подняла вопрос о гарантиях "на уровень тех лидеров, которые должны быть за этим столом".

"Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, если вдруг что-то случится, должны нести ответственность – сильные мира сего", - объяснил.

"Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас здесь базы и что им нужно себя "защищать". Но мы хотим все остальное", - добавил Зеленский.

Также заявил, что необходим "глобальный документ".

"Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - сказал Зеленский.

В декабре прошлого года РФ публиковала предложения к Альянсу по так называемым гарантиям безопасности, чтобы НАТО отказался от вступления Украины. В НАТО ответили, что вступление в Альянс - право каждой страны выбирать собственные меры безопасности.