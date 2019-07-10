Зеленский планирует "показать Чернобыль миру": подписан указ

Катастрофе присвоили седьмой уровень опасности по Международной шкале ядерных событий, наравне с аварией на АЭС "Фукусима-1" в Японии, произошедшей 2011-го. Фото: obozrevatel.com

Президент Владимир Зеленский подписал указ для преобразования зоны отчуждения ЧАЭС в экономически активную территорию Украины.

Об этом глава государства сообщил в twitter после поездки в Чернобыль.

"Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают из туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро остановим.

Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", - сообщил Зеленский.

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С начала года в Чернобыле поймали 151 сталкера. Такую статистику приводит начальник Департамента информационно-аналитической поддержки Нацполиции Александр Клинг.