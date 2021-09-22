Зеленский передал генсеку ООН список незаконно заключенных Россией украинцев

Зеленский встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Фото: president.gov.ua

В среду, 22 сентября, президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.

"Для нашего региона вызовом остается российская агрессия", - отметил Зеленский.

Он передал генсеку список почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях Украины и в России. Глава государства попросил Гутерриша помочь в освобождении пленников.

Президент рассказал генсеку ООН об итогах саммита "Крымской платформы". Подчеркнул, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку работы этой инициативы со стороны ООН.

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"Достижение цели "Крымской платформы" - возвращение Крыма - восстановит уважение к уставу ООН. Считаю, это будет способствовать выполнению решений "Крымской платформы" является обязанностью Организации", - сказал он.

Зеленский также отметил вхождение Украины в 10 стран - крупнейших поставщиков товаров и услуг для нужд секретариата ООН.

"Мы готовы наращивать наше участие в поставке товаров и услуг, в частности для операций по поддержанию мира, в ИТ-сфере и продовольствии. Многие украинские компании способны поставлять качественные товары и услуги по конкурентоспособным ценам", - сказал он.

Также президент пригласил Гутерриша посетить Украину.

С 21 по 27 сентября 2021-го в Генассамблее продлится неделя высокого уровня, на которой запланировано участие более 100 мировых лидеров. Президент Украины выступит в общих дебатах Генассамблеи 22 сентября после обеда. Также будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами, с украинской общиной в США.