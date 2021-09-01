Зеленский передал Байдену список пленных

В списке упоминается около 450 человек. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский просит президента США Джо Байдена повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных.

Украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек. Об этом сам Зеленский сообщил на переговорах.

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"Мы сегодня утром передали вашей команде список всех пленных Украины, мы их подготовили, это списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их около 450 человек. какую роль, какую помощь могут оказать Соединенные Штаты?", - спросил Зеленский.

В Белом доме началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена. Перед переговорами главы государств сделали короткие заявления для СМИ. После встречи с Байденом Зеленский отправится в Калифорнию.