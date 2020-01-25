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суббота, 25 января 2020 14:19

Зеленский ответил, планирует ли он идти на второй срок

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Зеленский ответил, планирует ли он идти на второй срок
Зеленский не хочет идти на второй срок. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует баллотироваться на второй срок после завершения своей каденции.

Он хочет передать страну другому человеку после завершения срока президентства, заявил Зеленский в интервью израильскому "9 канала".

В Зеленского спросили, получится у него повторить успех персонажа сериала "Слуга народа".

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"Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины - это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция", - заявил президент.

Сегодня, 25 января у президента Украины Владимира Зеленского День рождения. Ему исполняется 42 года. Зеленский вступил в должность президента Украины в 41 год. Стал самым молодым президентом в истории Украины.

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Дата
25
января

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