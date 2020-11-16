Зеленский отреагировал на победу Санду на выборах в Молдове

Зеленский поздравил новоизбранную президентку Молдовы Майю Санду с победой. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил новоизбранную президентку Молдовы Майю Санду с победой на выборах и пригласил ее в Киев.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Начал утро с хорошего телефонного разговора с Маей Санду. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов. С нетерпением ожидаю визита коллеги в Киев", - написал президент.

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Во 2-м туре президентских выборов в Молдове победила бывший премьер и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Бывший президент Молдовы Игорь Додон в Украине имеет неофициальный статус политика нон грата за заявления о Крыме.