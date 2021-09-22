Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира

Зеленский находится в США. Фото: Reuters

Ответ на обстрел авто Сергея Шефира будет сильным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Я нахожусь в Нью-Йорке. Сейчас шесть утра. Примерно два часа назад расстреляли автомобиль моего первого помощника и близкого друга.

Сергей жив. Водитель ранен, к сожалению. На месте работают правоохранители. Ввели план перехвата. Считают, это было покушение на убийство", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что сразу после выступления на Генассамблее ООН отправится в Киев.

"Кто за этим стоит - пока не знаю. Это могут быть внутренние или внешние силы. Но силами не считаю их. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А ответ будет сильный.

На прочность нашей команды это не влияет. На тот курс, который мы выбрали на изменения - детенизация экономики, борьба с криминалитетом, влиятельными финансовыми группами - это никак не влияет. Наоборот. Потому что этот мандат на изменения мне дал народ Украины", - заявил Зеленский.

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22 сентября у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Шефира. Ранен водитель машины. В автомобиль выпустили не менее 10 пуль.