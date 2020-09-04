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пятница, 04 сентября 2020 11:41

Зеленский открыто бросил вызов НАБУ и антикоррупционным органам

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Зеленский открыто бросил вызов НАБУ и антикоррупционным органам
Президент направил фигуранта дела НАБУ заниматься евроинтеграцией. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел фигуранта дела НАБУ о захвате государственной власти, председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка в состав комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Об этом сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Если Зеленский не уволит ответственного за этот трэш заместителя Ермака, значит это было сознательное решение президента, а не чья-то основание.

Это будет последний гвоздь в гроб истории о честном Зеленского, которого обманывает коварный Ермак ", - написал Шабунин в Facebook

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"Зеленский открыто бросил вызов НАБУ и антикоррупционным органам.

Это просто наглость со стороны президента. Представьте себе: президент поручил евроинтеграцию судейскому чиновнику, который договорился о фальсификации судебных решений с Окружным админсудом, чтобы устранить других конкурентов на свою должность", - заявил журналист Юрий Бутусов.

"Итак, маски сброшены. Зеленский показал, на чьей он стороне. Холоднюка президент направил осуществлять евроинтеграцию. А ведь Зеленский прекрасно знает это дело, прекрасно знает, кто такой в этом деле Холоднюк. Еще лучше знает об этом глава Офиса президента Андрей Ермак, который, согласно тексту указа, подготовил список участников комиссии.

Так что будете слушать в следующий раз разговоры Владимира Александровича о борьбе с коррупцией - тыкайте ему его собственный указ, в этом документе о Зеленском и о его борьбе с коррупцией сказано все", - цитирует Бутусова Цензор.нет

В июле председателю ОАСК Павлу Вовку, ряду судей и председателю Государственной судебной администрации НАБУ сообщили о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основаны на записях разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в прошлом году. В здании суда провели обыски.

Павела Вовка подозревают в создании преступной организации, захвате государственной власти, злоупотреблении влиянием и вмешательстве в деятельность государственных деятелей, создании искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

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