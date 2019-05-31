Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера

Президент Владимир Зеленский говорит, что пророссийский Борис Шефир не является членом "Слуга народу". Фото: president.gov.ua

В Администрации президента Владимира Зеленского не разделяют пророссийские мысли совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира.

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Україна

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили заявили в АП.

Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народу", - так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента.

С момента вступления Зеленского на должность Шефир не общался с главой государства, заявили на Банковой.

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Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что война в Донбассе "придумали политики, чтобы подзаработать". Также он заявил, что наибольший удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. Также Шефир назвал президента России Владимира Путина "умным человеком".