Совладелец "Квартала": Без российского рынка Украина будет деградировать

Совладелец "Квартала" Борис Шефир. Фото: detector.media

Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир считает, что наибольший удар политика украинизации нанесла телерадіовиробництву.

"Если бы нам внутри Украины позволили производить русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты-это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат", - говорит Борис Шефир для Детектор Медиа.

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Борис говорит, что квоты и запреты — противоречат Конституции Украины. В статьи 10, где речь идет о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и российское государство поддерживает и развивает. Квоты — это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском-коммерчески привлекательным.

"Так же и с книгами. Зачем запрещать? Можно украиноязычные книги освободить от налога, а на русскоязычные — повысить. Но не запрещать. Вы посмотрите на украинское государственное телевидение. Это же самый позорный канал", - говорит Борис.

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