Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский осматривал оружие, приветствовал украинских разведчиков и отвечал на вопросы иностранных журналистов. Первая леди Елена Зеленская рассказала, как в США делилась опытом реформы питания в школах.

Чем занималось президентская чета на этой недели – в материале Gazeta.ua.

Зеленский в начале недели после возвращения из США, где встречался с президентом Штатов Джозефом Байденом, провел встречу с делегацией Конгресса США в Украине. В Америке же глава государства успел подписать флаг Украины майору Национальной гвардии Калифорнии, который имеет украинское происхождение. Майор Лушников родился в Лисичанске.

В День военной разведки вручил разведчикам государственные награды и присвоил высшие офицерские звания. Осматривал оружие, средства разведки, которые находятся на вооружении в структурных подразделениях Главного управления разведки Минобороны. Рассматривал оружие с министром обороны Андреем Тараном.

Зеленский 10 сентября принял участие в форуме YES Brainstorming в Киеве. Отвечал на вопросы украинских и иностранных журналистов больше часа. Пришла на мероприятие и первая леди Елена Зеленская – с новой прической. Открывала Форум молодых лидеров.

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В начале недели Елена Зеленская рассказала, как разговаривала с руководством управления образования американского Сан-Франциско. "Школьное питание и инклюзивное образование – эти две темы стали фокусом", написала Зеленская. Самими этими вопроса занимается она сама.

Среди новостей из США, которыми продолжала делиться первая леди, – запуск аудиогидов в музеях Калифорнии. В одном с них – Музеи де Янга – Зеленская побывала на экскурсии. Оттуда поделилась фото.

Президент Владимир Зеленский допускает полномасштабную войну с боку Российской Федерацией. По словам Зеленского, много внимания вопросу безопасности уделили на встрече украинского лидера с президентом США Джозефом Байденом. Байден понимает угрозу со стороны РФ, сказал Зеленский. Добавил, что он поддерживает предложения Украины по укреплению флота и противовоздушной обороны.