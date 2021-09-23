Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет

Каждый украинец знает, кто олигархи в стране, заявил Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский опубликовал обращение после принятия законопроекта об олигархах.

"Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 "за" от "Слуги народа" и 279 "за" в целом в парламенте - это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом", - заявил президент.

"Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную.

Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи", - отметил Зеленский.

По словам президента, каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами.

"Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имело права это игнорировать - никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас", - заявил Зеленский.

Президент сообщил, что "благодаря антиолигархическому закону Украины получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством".

"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят", - заявил Зеленский.

Дополняется.