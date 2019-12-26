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пятница, 27 декабря 2019 19:48

Зеленский оказался упрямым - политолог

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Зеленский оказался упрямым - политолог
Кадры - главная слабость президента, говорит эксперт.

В Украине формируется режим президентской республики. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Зеленский оказался упрямым, решительным. Не марионеткой, как об этом заявляли его критики.

Стал сторонником продолжения либеральных реформ. Это вызывает неоднозначное отношение к нему даже среди сторонников. В истории с земельной реформой видно, что не боится непопулярных решений.

В Украине формируется режим президентской республики. Это связано в том числе с результатами парламентских выборов. Кадры - главная слабость деятельности нового президента. Зеленского окружала небольшая группа людей. Команду в парламенте и правительстве пришлось собирать с нуля.

Политика Зеленского в вопросе Донбасса в конце следующего года может поменяться, стать более жесткой

Зеленский пытается продвинуться в достижении мира на Донбассе. Это для него приоритет. Вышел на саммит "нормандской четверки". Но там увидел - легкого и быстрого мира не будет. С Путиным договариваться крайне трудно и не факт, что вообще удастся. Тогда политика Зеленского в конце следующего года может поменяться, стать более жесткой. В усилении мер безопасности. А на переговорах поднимется вопрос миротворцев.

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Второе - стремится к модернизации страны. Другое дело, удастся ли это реализовать нынешнему правительству? Многим министрам и самому премьеру Гончаруку не хватает управленческих навыков. Пытаются быть исполнителями установок Зеленского. Большинство решений исходит из Офиса президента. Свобода действий остается в макроэкономической политике и отдельных отраслях. В следующем году в правительстве возможны изменения отдельных министров. Не исключено, что заменят Гончарука.

Однопартийное большинство является инструментом в руках президента. Пока ему удается удерживать лояльность большинства депутатов внутри фракции. Имеет резерв нужных голосов. Что показало принятие продления действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Предпосылок для роспуска Верховной Рады нету. В то же время в 2020 в активизируются антикоррупционные расследования и возможно будут первые приговоры", - говорит Владимир Фесенко.

За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.

Парламент утвердил правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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