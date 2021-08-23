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понедельник, 23 августа 2021 18:17

Зеленский одобрил санкции относительно сайтов с РФ и Донбасса

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Зеленский одобрил санкции относительно сайтов с РФ и Донбасса
Санкции наложили на ряд пророссийских сайтов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда сайтов из России и оккупированного Донбасса.

Под ограничения попали "Московский Комсомолец", "Ведомости", "Народные новости" и "Политическая экспертиза". Об этом сообщает Офис президента.

На этих сайтах можно встретить традиционные для Кремля тезисы с критикой Украины, НАТО и стран Запада.

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Ограничения такжн ввели относительно двух сайтов, связанных с главарем "ДНР" Денисом Пушилиним. Оба порталы рассказывают о новостях "ДНР" и распространяют тезисы российской пропаганды. В частности, в одном из них военных Вооруженных сил Украины называют "карателями".

СНБО ввела санкции против главного редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы. Сейчас сайт заблокирован в Украине. Но не все провайдеры ввели ограничение - у некоторых пользователей он все еще открывается.

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