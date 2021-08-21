Санкции СНБО в действии: пророссийский сайт "Страна" начали блокировать в Украине

Сайт "Страна" вне зоны. Фото: Корреспондент

СНБО ввела санкции против главного редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы.

Сейчас сайт заблокирован в Украине. Но не все провайдеры ввели ограничение - у некоторых пользователей он все еще открывается, сообщает 24 канал.

Некоторые пользователи уже не могут открыть сайт "Страна.UA". Зато говорится, что "нет связи с сайтом".

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Санкции ввел Совет нацбезопасности 20 августа по рекомендации СБУ. Однако официально санкции СНБО еще не вступили в силу, пока их не ввел в действие своей подписью президент. Санкции СНБО ввел против главреда "Страна.UA" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юрлиц.