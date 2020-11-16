Зеленский одобрил карантин выходного дня

Зеленский назвал решение о введении карантина выходного дня "правильным шагом". Фото: president.gov.ua

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что в условиях карантина выходного дня активность жителей крупных городов с населением более 100 тыс. минувшую субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье - на 27%. Президент Владимир Зеленский называет эти ограничения "правильным шагом".

Об этом шла речь на селекторном совещании, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил необходимость восстановления и усовершенствования программы экономической помощи бизнесу и людям, которые потеряли работу.

В правительстве утверждают, что уже начали подготовку дополнительных мер.

"Мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы "5-7-9", признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что на выходных почти все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров и развлекательных заведений были закрыты. Но в отдельных областях возникали сложные ситуации с продовольственными рынками.

16 ноября от 00:00 Украина после 2 дней жесткого карантина выходного дня переходит на обычный карантин. Правительство ввело противоэпидемические ограничения, которые ранее касались оранжевой зоны карантина, отныне для всех регионов страны. Усиленные ограничения для борьбы со стремительным распространением Covid-19 будут действовать как минимум до 30 ноября 2020 года. Соответствующее решение принял Кабинет министров 11 ноября. В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабмину.