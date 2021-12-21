Зеленский: общество не поддержит Порошенко

"Потом люди понимают, кто есть кто", – сказал Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский сомневается, что украинское общество поддержит его предшественника Петра Порошенко, которому объявили подозрение в государственной измене.

Об этом он сказал журналистам на конференции послов во вторник, сообщает Gazeta.ua.

"Я не думаю о том, что там было выписано (в подозрении. - Gazeta.ua). Это выписывают правоохранительные органы. Не думаю, что это будет влиять на ситуацию в нашем государстве. На нее, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко. - Gazeta.ua) является одной из этих финансовых групп, которые свозят людей из разных областей, это же открытая информация.

Непростое время, люди хотят заработать копейку. Кто-то так приходит, кто-то по своей воле это делает", - заявил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и Великобритания отреагировали на подозрение Порошенко

Зеленский упомянул о подозреваемом в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепе от ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

"Эти вопросы связаны с конкретикой, углем, торговля с сепаратистами. Поэтому пусть разбирается суд и правоохранительные органы. Оно так не получится. Зарабатывать на обществе, а потом чтобы это общество тебя поддержало. И в 2014 году не их поддерживало общество, хочу напомнить. Общество поддерживало себя, государство, государственность, флаг, гимн. Впоследствии люди понимают, кто есть кто. Наше государство не слепое и начинает шаг за шагом разбираться", - сказал президент.

Также Зеленский сказал, что в Украине "не так много групп", которые могут "шатать" ситуацию.

"Три-четыре группы. Сейчас такие деньги, как раньше, они не зарабатывают. Я бы не сказал, что они такие альтруисты", - заявил он.

17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. В Facebook Порошенко сообщает, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом". 21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Зеленского пересекла "красные линии".