Медведчук в суде не хотел говорить о Путине

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. Фото: Reuters

Подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук прибыл на заседание Киевского апелляционного суда.

Медведчука окружала охрана, сопровождал нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный. СМИ называют Черного "главным охранником" Медведчука.

Медведчука спросили, общается ли он со своим кумом, президентом РФ Владимиром Путиным. Нардеп не желал отвечать. Также заявил, что не знает, по какому делу его вызвали.

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6 декабря рассмотрение апелляции на избрание меры отложили из-за неявки Медведчука в суд.

По словам его адвокатов, нардеп не получил повестки о вызове в суд. Адвокаты также предоставили справку о том, что Медведчук недавно переболел Covid-19.

Віктор Медведчук прибув до апеляційного суду. "Поживемо-побачимо", - так він прокоментував свої очікування від сьогоднішнього засідання pic.twitter.com/EQdCQdMyCE — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 17, 2021

"Я сам не знаю", - так спершу відповів Медведчук на запитання Радіо Свобода про те, у якій справі його викликали до апеляційного суду. Ось як він пояснює ситуацію pic.twitter.com/qG2sI1Vb2x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 17, 2021

Речь идет о домашнем аресте в уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности. Печерский районный суд города Киева 12 октября избрал Медведчуку меру пресечения до 7 декабря.

По этому делу Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в результате которой российские гибридные силы получили более 200 млн грн.

11 мая этого года Медведчук уже получал подозрение. Его с нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. С 13 мая Медведчук находится под домашним арестом.