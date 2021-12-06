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понедельник, 06 декабря 2021 16:42

Медведчук, который кололся российской вакциной, подцепил Covid

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Медведчук, который кололся российской вакциной, подцепил Covid
Медведчук находится под домашним арестом с мая. Фото: Reuters

Подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук недавно переболел Covid-19.

Об этом сообщили его адвокаты, пишет "Радіо Свобода".

Рассмотрение апелляции Медведчука на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста отложили из-за неявки нардепа в суд.

Его адвокаты заявили, что он не получил повестки о вызове в Киевский апелляционный суд.

Также адвокаты предоставили справку о том, что нардеп переболел Covid-19.

Слушания перенесли на 17 декабря.

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Речь идет о домашнем аресте в уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности. Печерский районный суд города Киева 12 октября избрал Медведчуку меру пресечения до 7 декабря.

По этому делу Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в результате которой российские гибридные силы получили более 200 млн грн.

11 мая этого года Медведчук уже получал подозрение. Его с нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности.

С 13 мая Медведчук находится под домашним арестом.

В октябре прошлого года Медведчук ездил к президенту РФ Владимиру Путину в его резиденцию Ново-Огарево. Там хвастался, что в оккупированном Крыму колол себе российскую вакцину от коронавируса.

После этой поездки в Службу безопасности Украины и Министерство здравоохранения написали обращение.

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Дата
06
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