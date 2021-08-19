Зеленский обратится к Байдену касательно "Северного потока-2"

Зеленский не очень верит в соглашение США и Германии. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз обратится к президенту США Джозефу Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом он сказал в интервью The Washington Post, пишет "Економічна правда"

США и Германия достигли соглашения относительно российского газопровода, прекратив споры, напоминает издание.

В обмен на прекращение усилий США по блокированию "Северного потока-2" страны договорились, что Германия будет инвестировать в украинскую инфраструктуру экотехнологий, а Берлин и Вашингтон будут работать вместе над инициативами по смягчению энергетического доминирования России в Европе.

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Зеленский заявил в интервью, что "не очень верит", что все обязательства соглашения будут выполнены.

А на вопрос, считает ли он соглашение между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся.

"Конечно, я не в восторге от этой договоренности, если я могу это так назвать, и формата, в котором она была достигнута", - сказал президент.

Зеленский добавил, что еще раз обратится к Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию во время их встречи в Белом доме 31 августа.

В июле США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Ранее Верховная Рада Украины обратилась к Палате представителей и Сенату Конгресса США о введении санкций в отношении строительства газопровода.