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четверг, 23 мая 2019 12:34

Зеленский обещает армии отход от советского и западные стандарты

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Зеленский обещает армии отход от советского и западные стандарты
Президент Владимир Зеленский жмет руку начальнику Генштаба Руслану Хомчаку. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский надеется, что с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком украинская армия будет становиться "менее советской".

Об этом он написал в Twitter.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, одновременно будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать на один уровень с лучшими армиями мира", - заявил Зеленский.

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21 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генерального штаба Виктора Муженко, назначив на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017-го и до назначения начальником Генштаба ВСУ был главным инспектором Министерства обороны.

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Дата
23
мая

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