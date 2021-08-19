Зеленский объявил о строительстве мощного флота

Украина рассчитывает на поддержку со стороны Европейского Союза, Великобритании и США, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Задача украины - до 2035 года построить профессиональный мощный флот. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью журналистам.

"Вопрос Крыма - это также вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья. Мы над этим работаем. Есть задача к 2035 году построить большой флот. Это долго, но результаты первого этапа наглядно увидим уже 24 августа этого года.

Наша задача - построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам. Готовимся к разблокированию Черноморского региона. Такую задачу я поставил лично и ее поддержала наша армия", - цитирует Зеленского "Українська правда".

Украина не может ждать 20 лет, пока в стране появится инфраструктура для полноценного судостроения. Поэтому власть начнет строить флот, в том числе и в других государствах, отметил президент.

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Параллельно в Украине будут строить инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс. Зеленский обещает, что "будут корветы, военные катера, малые подводные лодки". И военные базы. Строительство первой скоро начнется в Бердянске.

Украина рассчитывает на поддержку Европейского Союза, Великой Британии и США.

Вопрос усиления ВМС Украины будет частью предстоящей встречи с президентом США, сообщил Зеленский.

"Уверен, что украинское общество увидит флот Украины. И тогда я буду чувствовать себя тем президентом, о котором вы сказали (президентом морской державы. - Gazeta.ua)", - заявил он.

С 28 июня по 10 июля в Черном море и прибрежных районах на территории Украины прошли самые масштабные учения Sea Breeze. В учениях приняли участие 32 страны.