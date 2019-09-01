Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой

Зеленский рассказал, о чем хочет говорить с Трампом. Фото: Today.ua

Экономическое сотрудничество между Украиной и США будет одной из ключевых тем будущей встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Ну, есть еще вопросы международных отношений, вопрос решения прекращения войны. Мы ожидаем их поддержки. Но они откровенно поддерживают", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1" по случаю 100 дней президентства.

Он подчеркнул, что США являются стратегическим партнером Украины во многих сферах, особенно в энергетике, безопасности энергетического комплекса, оборонно-промышленном комплексе.

"Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране. Мы скажем, что нам нужно от них. Мы не будем с протянутой рукой к ним (идти). Нет. Мы говорим: вот, мы предлагаем – инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что Украина будет работать над усилением доверия к правоохранительной системе.

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"Мы должны быть независимой и сильной страной и гордиться ею. Ехать и просто сказать: "Пожалуйста, вы такая большая страна, дайте нам немножко денег, мы вас будем поддерживать" – нет. Мы нормальная страна. У нас просто идет война. Мы сильная страна и у нас очень хорошие люди, поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, предприятиях Украины, нашей земле, энергетическом комплексе. Давайте деньги. Инвестируйте", - заявил президент Украины.

Ранее ожидалось, что президент США Дональд Трамп встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что во время встречи в Варшаве лидеры подпишут ряд документов. Однако Трамп отменил визит в Варшаву в связи с приближением в Америку сильного урагана "Дориан".