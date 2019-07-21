Зеленский о пленных моряков: В ближайшее время решим этот вопрос

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Президент Владимир Зеленский убежден, что в ближайшее время удастся освободить из плена моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом Зеленский сказал в штабе "Слуги народа" после объявления результатов экзит-пола.

"Что касается моряков, я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Очень этого хочу. Мы очень много работаем над этим вопросом. Точных сроков я не могу предоставить. Это действительно приоритетный вопрос: и моряки, и все наши политзаключенные, и военные пленные. Мы хотим видеть их дома", - сказал Зеленский.

Он отметил, что именно об этом говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мне кажется, что мы найдем понимание", - добавил он.

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17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца срок ареста для 24 украинских моряков. Их Россия захватила в нейтральных водах Черного моря в ноябре 2018-го. Украина и международное сообщество признало заложников военнопленными. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и 3 захваченных судна и вернуть их в Украину. Россия приказ Трибунала не выполнила.