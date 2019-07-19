Зеленский о Парубие: Не вижу смысла продолжать разговор

Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу - Зеленский. ФОТО: dpa

Президент Владимир Зеленский больше не будет обращаться к спикеру Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом он заявил журналистам, передает "Украинская правда".

"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что спикер блокировал его просьбу созвать Раду 18 июля до завершения ее работы. Также народные депутаты не рассмотрели президентских законопроект, которым предлагали снизить проходной барьер в Раду с 5% до 3%.

"Я очень хотел снизить проходной барьер, это были наши два предложения - давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. И мы могли это сделать за один-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встречи с Парубием", - рассказал Зеленский.

"К сожалению, много новых партий, я видел социологию, не смогут преодолеть барьер. И это, к сожалению. И это будет через господина Парубия. Большой ему привет", - добавил он.

Теперь Зеленский собирается говорить "с новым парламентом".

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21 июля состоятся выборы депутатов в Верховную Раду 9-го созыва. ЦИК зарегистрировала более 2,7 тыс. Кандидатов, которые баллотируются в ВР по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и более 3,2 тыс. Кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Совет 8-го созыва досрочно распустил президент Владимир Зеленский.