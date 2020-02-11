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вторник, 11 февраля 2020 15:21

Зеленский о конфликте с Коломойским: "Ну, будет, что я могу сделать?"

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Зеленский о конфликте с Коломойским: &quot;Ну, будет, что я могу сделать?&quot;
Главный вопрос: кто заказал прослушку? - говорит президент. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом глава государства сказал в интервью "Інтерфакс-Україна".

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, - плюс один "1+1". Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу поделать?" - сказал Зеленский.

Говоря о расследовании дела о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука, Зеленский отметил: "Главный вопрос: кто заказал, второй: кто это сделал, третий: кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".

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СБУ проводила обыски в редакции программы "Гроші" телеканала "1+1".

"Идут следственные действия Службы безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись. Эти записи были кому-то переданы или проданы. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект", - говорил президент Владимир Зеленский.

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