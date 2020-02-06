Зеленский прокомментировал обыски на 1+1

Зеленский отреагировал на обыски в 1+1. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обыски в офисе "1 + 1 медиа".

"Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись. Эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие . И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект", - сказал Зеленский, передает "УНИАН".

По словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли во всех, кто может быть причастен к этому.

"Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил", - отметил он.

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Он добавил, что ему "очень жаль", что у журналистов проходят обыски.

"Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия - это уже перебор", - добавил президент.

СБУ провела обыски в редакции программы "Деньги" телеканала "1 + 1". Обыскивали здание по адресу: улица Куреневская, 18 Также обыскали квартиры журналистов "1 + 1".