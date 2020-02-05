На канал "1+1" пришли с обыском

Обыски проходят в редакции "Секретных материалов". Фото: 112

СБУ проводит обыски в редакции программы "Гроші" телеканала "1+1".

Обыскивают здание по адресу: улица Куреневская, 18. Трансляцию с места происшествия ведет журналист "1+1" Владимир Тимофийчук.

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Разрешение на обыск дал Шевченковский суд Киева. Расследование проводится по статье УК "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".

Следователь СБУ предложил журналисту Евгению Куксину добровольно выдать технические средства для негласного получения информации. Он фигурирует в уголовном деле.

Один из сотрудников СБУ попросил Куксина предоставить пароль к входу в операционную систему на его рабочем компьютере. Тот отказался. Системный блок рабочего компьютера Куксина изъяли. Сотрудники СБУ выясняли, за которыми еще компьютерами работал Куксин. Следователи смогли получить доступ к другому компьютеру и изучали содержание всех его папок и файлов.

"Зеркало недели" сообщало, что президент Владимир Зеленский уже на следующий день после публикации записей совещания премьер-министра Алексея Гончарука получил от СБУ информацию о том, кто мог его слушать. По данным источников в СБУ и МВД, ролик монтировали на компьютере журналиста из программы расследований на ТВ, которая выходит на одном из самых рейтинговых каналов страны.

Столичные правоохранители сегодня обыскивают магазины известной торговой сети из-за продажи фальсифицированных вещей, маркированных известными мировыми брендами.