Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли

Президент приезжал в парламент, когда рассматривали закон. Фото: Reuters

После принятия парламентом закона о банках Украина получит международную финансовую помощь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждому нашему народному депутату.

Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь, давление, вы приняли многострадальный банковский закон. Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки. Это миллиарды долларов США", - сказал глава государства.

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После того как Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении, ряд народных депутатов, в частности из фракции "Слуга народа", подали к нему более 16 тыс. поправок.