Зеленский о банковском законе: Несмотря на всю грязь - приняли

После принятия парламентом закона о банках Украина получит международную финансовую помощь.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.
"Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждому нашему народному депутату.
Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь, давление, вы приняли многострадальный банковский закон. Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки. Это миллиарды долларов США", - сказал глава государства.
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После того как Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении, ряд народных депутатов, в частности из фракции "Слуга народа", подали к нему более 16 тыс. поправок.
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