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Зеленский недоволен распределением Covid-вакцин в мире

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Зеленский недоволен распределением Covid-вакцин в мире
Зеленский прокомментировал распределение вакцин в мире. Фото: Главком

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым распределение вакцин от коронавируса в мире.

"Евросоюз - это о равенстве. Не декларативные, а настоящую. А для равноправия искренность обязательно", - отметил он в Facebook.

Зеленский напомнил, что когда весь мир захватила эпидемия, Украина была среди тех, кто подавал руку помощи.

Так, украинские медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными врачами спасать больных.

"Тогда мы были равными. Такими должны быть и теперь, когда будущее мира зависит от крошечной, но жизненно важной прививки. Распределение вакцин в мире несправедливо. Это факт. И мир не должен забывать о равенстве, когда помощь необходима всем. Украина получила слишком мало из обещанных вакцин, и я напомнил всем, что равенство - это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно", - добавил Зеленский.

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Европейская комиссия предложила разрешить въезд в страны ЕС для тех, кто прошел полную вакцинацию одобренными в сообществе вакцинами.

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