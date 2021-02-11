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Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича

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Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Батозский объяснил, почему ЕС может снять санкции с чиновников Януковича. Фото: svoi.city

Снятие санкций Евросоюза в отношении чиновников режима президента-беглеца Виктора Януковича докажет, что Украине не хватает институциональной способности, сказал в комментарии Gazeta.ua политолог Константин Батозский. Речь идет о сообщении, что ЕС может снять санкции с сына Януковича - Александра, и. о. премьера Сергея Арбузова, члена Комитета финансов ВР Александра Клименко и министра образования Дмитрия Табачника. Причиной называют непредоставление Киевом вовремя доказательств.

"Приходят новые генпрокурора, но такое впечатление, что память у них как у рыбки Дори, что теряет ее каждые 30 секунд - не анализируют, в каком состоянии государственные процессы находились до них. Вероятно, украинская Генпрокуратура, которая должна заниматься этими делами, просто упустила и не сделала важных процессуальных действий. Вряд ли этих людей оправдают. Скорее, в авральном порядке наши чиновники будут исправлять ситуацию", - предположил Батозский.

Предотвратить такую несостоятельность может деполитизация государственных институтов, заметил.

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"Надо сделать институты независимыми и профессиональными и гражданскому обществу следить чтобы наш генпрокурор Ирина Венедиктова в последнюю очередь была политиком, а в первую - человеком, который занимается обвинением от имени государства. И имеет полномочия не "быть глазом государевым", а быть глазом государства . Почему санкции могут снять? Потому что именно в Украине против этих людей не ведут активные следственные действия. Дело Майдана неподвижно висит годами. Можно понять европейских чиновников, которые считают, что используем их как инструмент, а сами своих преступников не наказываем. Должны активизировать процессы по этому делу и привлекать новых фигурантов. Ведь не только этот круг подозреваемых - пул причастных к трагедии на Майдане 2014-го. Туда должны попасть и нынешние депутаты от Партии регионов, которые голосовали тогда за законы 16 января, и господин Портнов, причастен к разгону и подавления протестов. Если ЕС снимет санкции, вернуться в Украину названные лица все равно не смогут, потому что фигурируют в деле Майдана. Когда будут обвинительные приговоры, которые являются одним из обещаний Владимира Зеленского, тогда сможем снова просить иностранных партнеров вводить санкции. С приговором украинского суда к нам будет значительно больше доверия", - добавил.

ЕС заморозил активы Виктора Януковича, его семьи и представителей близкого окружения в феврале 2014-го после Евромайдана. За годы санкционный список сокращался после исков подсанкционных лиц в европейские суды.

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