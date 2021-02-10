Верховный суд завернул 2 иска против санкций в отношении каналов Медведчука

Верховный Суд определился с исками граждан, оспаривающих указ президента, которым были наложены санкции в отношении 3 телеканалов. Фото: Facebook

Верховный Суд определил 2 иска, оспаривающих указ президента Владимира Зеленского о санкционировании телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Одну из заявлений оставили без движения и установили истцу 10-дневный срок для устранения недостатков, сообщает пресс служба суда.

"Истец не привел обоснования о нарушении прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился", - аргументировали в суде.

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По другой заявления, суд своим постановлением отказал в открытии производства.

"Содержание искового заявления свидетельствует о том, что она подана в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов", - отметили в суде.

Сообщается, что 8 февраля суд получил еще один иск с подобными исковыми требованиями. В течение 5 дней КАС Украины Верховный Суд должен решить вопрос об открытии производства.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца - народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещания NewsOne, ZIK и "112" прекращено. После блокировки вещания в соответствии с введенными СНБО санкций телеканалы 112 ZIK и NewsOne транслируют свои эфиры в YouTube. 9 февраля стало известно, что в Верховный Суд поступили три иска на обжалование указа Президента о санкциях против трех телеканалов.