С сына Януковича, Табачника и бывших "регионалов" могут снять санкции

Виктор Янукович скрывается в России. Фото: Reuters

Дипломаты Европейского союза рассматривают возможность снять санкции с сына лишенного звания президента Виктора Януковича Александра, бывшего первого вице-премьера и экс-председателя Национального банка Сергея Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Об этом сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на источники в ЕС.

ЕС заморозил активы Виктора Януковича, его семьи и представителей близкого окружения в феврале 2014 после Евромайдана.

За годы санкционный список сокращался после исков подсанкционных лиц в европейские суды.

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Несколько дипломатов рассказали, что в санкционном списке есть "ряд "слабых дел", которые могут быть обжалованы в суде Европейского союза и в которых Украина не предоставила убедительных доказательств.

По данным источников, продолжаются дискуссии вокруг присутствия в списке Виктора Януковича и бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. В ЕС есть консенсус, что санкционный режим должен продолжаться, но с определенными коррективами.

В 2020 году санкции сняли с бывшего премьера Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. За год до этого с санкционного списка выбыл бывший председатель Администрации президента Януковича Андрей Клюев.

Дипломаты ЕС на этой неделе будут иметь новый раунд дискуссий. Финальное решение должны принять в конце февраля - перед дедлайном действия санкций, которые ежегодно продолжают на год.

24 января 2019 года Оболонский райсуд города Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.