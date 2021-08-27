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пятница, 27 августа 2021 17:00

Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань

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У президента Владимира Зеленского остается популистский подход к решениям. А любую критику он считает "порохоботами", говорит в интервью Gazeta.ua профессор политологии Киево-Могилянской академии и научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

Общаемся на презентации его книги "От Брежнева к Зеленскому: дилеммы украинского политолога".

Автор: "Укрінформ"
  Зеленский начал превращаться в обычного украинского политика, который, несмотря на заявления о борьбе с олигархами, на самом деле идет на компромиссы с олигархическими группами, говорит Алексей Гарань.
Зеленский начал превращаться в обычного украинского политика, который, несмотря на заявления о борьбе с олигархами, на самом деле идет на компромиссы с олигархическими группами, говорит Алексей Гарань.

Как оценивает празднование Дня независимости?

Прошло гораздо лучше, чем в прошлом году. Не так контраверсионно. Как и в предыдущие годы, я лично присоединился к колонне в параде ветеранов и волонтеров (шел в "коробочке" волонтеров из Луганщины, где было много знакомых с Станицы-Луганской). Обычно ветераны скандируют: "Слава нации, смерть врагам", "Путин - ла, ла, ла, ла", "Зеля - та, та, та, та". Так вот в этом году о Путине было много, а о Зеленского по большей части - нет. Ветераны о президенте не скандировали.

Больше всего резануло в речи Зеленского то, когда он вспомнил первых трех президентов, а потом демонстративно не сделал этого касательно Порошенко. На фоне с Януковичем. Фактически приравнял Порошенко к Януковичу.

Человек не может подняться над какими-то личными комплексами и понять, что 30-летие Независимости и официальная речь - это не место для сведения счетов со своим политическим оппонентом. Тем более с тем, кто действительно много сделал для защиты Украины.

В этом году на параде ветеранов о Путине было много, а о Зеленского в большой части - нет

Можем подвести итоги?

Два года не было военного парада. Теперь провели с привлечением представителей стран-членов НАТО, что было, кстати, и при Порошенко. Важным был саммит "Крымской платформы". В целом празднование провели хорошо.

Но все же Зеленский не преодолел комплекса где-либо убавить, то делала предыдущая власть. Так кстати было и на саммите "Крымской платформы", когда он сказал, что впервые в декларации признали, что Россия является агрессором и оккупантом. Нет, раньше на эту тему были резолюции Организации Объединенных Наций.

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Как президент изменился за годы в должности?

Зеленский сейчас - это не Зеленский, когда его избрали. Лучше понимает проблемы, которые нельзя решить с наскока. Приобрел международный опыт. Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с Великобританией. Понял, что с Россией нельзя просто так сесть и договориться. Он вынужден в определенной степени возвращаться к политике Порошенко. Тот тоже пробовал в начале договориться с РФ, но оба увидели, что это невозможно и поняли, что нельзя идти на "компромиссы" на условиях Путина.

Также нет "турборежима", монобильшинство уже не то, которое было. В Украине есть "плюрализм по умолчанию", который препятствует монополизации власти. Итак, нельзя удержать огромную фракцию, как единое целое, которая будет послушно голосовать, штамповать решения. Хотя элементы этого остаются.

Негатив в том, что Зеленский начал превращаться в обычного украинского политика, который, несмотря на заявления о борьбе с олигархами, на самом деле идет на компромиссы с олигархическими группами, ищет от них поддержки.

К сожалению, у него остается популистский подход к решениям. Плохо то, что в нем сидят личные комплексы. Считает, что любая критика от "порохоботов".

У Зеленского есть Ермак, который монополизирует на себе информацию, ее передачу президенту. Он оттесняет Министерство иностранных дел. Особенно это увидели на "Крымской платформе". Стал в первый ряд с президентами, справа от Зеленского. Рядом с которым должен был стоять премьер. Это не разумно. И это большая опасность для страны.

Ермак стал в первый ряд с президентами, справа от Зеленского. Где должен был стоять премьер

Чем сейчас отличается политика Зеленского от политики Порошенко?

Внешняя политика, политика в отношении деоккупации начинает напоминать политику Порошенко.

Парад проводится, Варфоломей приехал. Ранее Зеленский называл томос "термосом". Президент уже понимает, что такое Голодомор. Когда был в Освенциме, сказал об ответственности и Советского Союза, потому что Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую войну. Многое Зеленский переосмыслил.

Более того, если проанализируем электорат Зеленского, то преобладают проевропейские, пронатовские настроения. Его электорат отвергает сдачу украинских интересов на Донбассе Путину ради "мира". "Мир любой ценой" избирателей Зеленского не устраивает. Электорат Зеленского не сильно отличается от электората Порошенко в смысле, что на Донбассе идет война между Украиной и Россией.

По языковому закону было много разговоров, но в итоге действующая власть его отменила, не внесли правки. Потому что было сопротивление общества.

Общество выступило против подачи воды в оккупированный Крым. Все, разговоры об этом прекратили. В команде Зеленского говорят много глупостей, например что Китай должен быть примером для нас. Но потом, когда нужно принимать серьезные решения, то власть должна считаться с настроениями внутри страны и международных партнеров.

Закрыли холдинг Медведчука, чего не сделал Порошенко. Шаг сильный, хотя это соответствует и личным политическим интересам Зеленского. Сильный шаг и то, что "Мотор Сич" не продали китайцам - это нас сближает с западными партнерами.

Но при этом риторика президента и его команды временами является непоследовательной, опасности остаются. Год назад Ермак парафировал договоренности с "полномочнымы представителями" ОРДЛО. Зеленский не понимает, что это, а юрист Ермак же понимает! Почему Зеленский после этого не отправил его в отставку? Потому что доверяет ему и еще своему помощнику Шефиру.

По мемориализации Бабьего Яра идет на всех парах частный проект, в котором участвуют российские олигархи. Против их участия, как показал опрос Фонда "Демократические инициативы" выступают украинцы. Зеленский это игнорирует, потому что ему Ермак рассказывает "Все будет ок".

Закрыли холдинг Медведчука, чего не сделал Порошенко

Ермак руководит президентом?

Во времена Кучмы была злая шутка, что он работает в Администрации Табачника. В конце концов Кучма отправил его в отставку.

По степени воздействия на Зеленского Ермак - номер один и много решений проталкивает он. Рассказывает Зеленскому, что правильно, а что нет.

В этом году чаще звучит тезис, что мы празднуем именно восстановление независимости. О чем это говорит?

Мы стали лучше осознавать свою историю. В 2014 году этот процесс получил мощный импульс снизу. Декоммунизация пошла не потому, что это было решение Порошенко или Вьятровича. "Ленинопад" начался снизу. Декоммунизация естественно легла на российскую агрессию, мы отвергаем символы, которые использует Россия.

Действительно, 24 августа 1991 произошло восстановление украинской независимости. Потому что имели независимость Украинской Народной Республики. Но агрессия большевистской России уничтожила УНР. "Социал-демократ" Ленин отправил войска, чтобы уничтожить социал-демократов из Центральной Рады, которые провозгласили украинское государство.

Автор: Назар Вальчук
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