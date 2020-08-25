 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 90
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 153
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1674
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 423
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 99
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 144
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2 Просмотров: 2214
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 63
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 666
Фото
Все фото
17
3
8
7
6
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Видео
Все видео
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Разыгрывали свиней и кроликов: "слугу" пиарили концертом за бюджетные деньги
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 153
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 423
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3627
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3123
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6606
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 792
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 11:33

Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает

  Комментировать
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Видели, как Кравчук больше отстаивал интересы Медведчука, говорит журналистка

Год назад президент Владимир Зеленский анонсировал "новые лица". В конце концов оказалось, что это 87-летний Витольд Фокин и 86-летний Леонид Кравчук. Об этом Gazeta.ua сказала журналистка, автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Игроки даже не меняются - Фокин и Кравчук продолжают влиять на нашу жизнь.

Кравчук в медийном пространстве выжимает из своего статуса все, что может. Прикрывается тем, что якобы отстаивает интересы Украины, хотя мы неоднократно видели как он больше отстаивал интересы Медведчука, что несовместимо с интересами Украины. Эти условные кравчуки и фокины все еще присутствуют в нашем пространстве и несут эту совковую традицию дорваться к корыту", - говорит журналистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это сложная работа" - Кравчук похвалил Скабееву

"Система диктует правила, а ее главные игроки создают удобные для себя условия. Наибольшим дискомфортом для большинства людей являются изменения, для каждого это стресс, и наша государственная система функционирует по тому же принципу - все ее участники вкладываются, чтобы ничего не менялось.

Год назад Зеленский анонсировал "новые лица", а в итоге оказалось, это Фокин и Кравчук", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Больше читайте в интервью с Татьяной Мыкытенко на Gazeta.ua.

В августе президент Владимир Зеленский ввел Леонида Кравчука в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе и назначил его главой делегации.

Также Зеленский ввел в делегацию Витольда Фокина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов

Генерал-майора лишили звания из-за критики власти

Астроном сделал телескоп за одну ночь

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 9 Просмотров: 14851
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 8370
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 6903
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 6768
Решающими станут следующие 5 лет - нумеролог
Решающими станут следующие 5 лет - нумеролог
 Просмотров: 5427
Политика
Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн
Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн Просмотров: 180
"Это сложная работа" - Кравчук похвалил Скабееву
"Это сложная работа" - Кравчук похвалил Скабееву Просмотров: 378
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
Кравчук продемонстрировал свою защиту от коронавируса
 Просмотров: 252
Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании парламента
Какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании парламента Просмотров: 162
Независимая демократическая Беларусь это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины - Порошенко
Независимая демократическая Беларусь это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины - Порошенко Просмотров: 99
Больше всего комментируют
9
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
2
Тимошенко заболела коронавирусом - СМИ
2
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
Голосов: 17505
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua