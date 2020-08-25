Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает

Видели, как Кравчук больше отстаивал интересы Медведчука, говорит журналистка

Год назад президент Владимир Зеленский анонсировал "новые лица". В конце концов оказалось, что это 87-летний Витольд Фокин и 86-летний Леонид Кравчук. Об этом Gazeta.ua сказала журналистка, автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Игроки даже не меняются - Фокин и Кравчук продолжают влиять на нашу жизнь.

Кравчук в медийном пространстве выжимает из своего статуса все, что может. Прикрывается тем, что якобы отстаивает интересы Украины, хотя мы неоднократно видели как он больше отстаивал интересы Медведчука, что несовместимо с интересами Украины. Эти условные кравчуки и фокины все еще присутствуют в нашем пространстве и несут эту совковую традицию дорваться к корыту", - говорит журналистка.

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"Система диктует правила, а ее главные игроки создают удобные для себя условия. Наибольшим дискомфортом для большинства людей являются изменения, для каждого это стресс, и наша государственная система функционирует по тому же принципу - все ее участники вкладываются, чтобы ничего не менялось.

Год назад Зеленский анонсировал "новые лица", а в итоге оказалось, это Фокин и Кравчук", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Больше читайте в интервью с Татьяной Мыкытенко на Gazeta.ua.

В августе президент Владимир Зеленский ввел Леонида Кравчука в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе и назначил его главой делегации. Также Зеленский ввел в делегацию Витольда Фокина.