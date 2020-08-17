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Зеленский не имеет большинства в ЦИК. Ее могут распустить осенью - СМИ

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Зеленский не имеет большинства в ЦИК. Ее могут распустить осенью - СМИ
ЦИК обновляли при президентстве Зеленского осенью прошлого года. Фото: Reuters

Осенью нынешний состав Центральной избирательной комиссии во главе с Олегом Диденко могут уволить.

Об этом со ссылкой на собеседника в ЦИК сообщают "Букви"

Ультиматум Офиса президента выглядит так - или Диденко и его люди пишут заявления об увольнении, или увольняют весь состав ЦИК.

"Они просто осенью могут внести изменения в закон о ЦИК, сократить его состав до 13 человек и под этим предлогом уволить всех. Прошлогоднее голосования, когда "Батькивщина" и ОПЗЖ не протестовали против досрочной изменения состава, развязывает Банковой руки", - отметил один из членов комиссии.

Диденко был в пятницу на Банковой и там ему озвучили предложение "уйти по собственному", или хуже будет, пишет журналистка Татьяна Николаенко.

Сами члены ЦИК неохотно говорят об этой ситуации.

"Такая ситуация. Их действительно хотят уволить", - говорит собеседник.

Новый состав ЦИК был проголосован осенью прошлого года вопреки закону, ведь состав ЦИК во главе с Татьяной Слипачук проработал чуть больше года. Изменение подали как часть тотального обновления власти, и ее идеологом был бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Слуга народа" завела в ЦИК 12 своих представителей. ОПЗЖ получило двух, ЕС, "Голос" и "Батькивщина" - по одному. 5 человек в квоте "слуг" составили люди Богдана. Хотя их так же называют людьми, которых предлагал Диденко и брал за них ответственность.

Кроме него самого речь идет о секретаре комиссии Елене Гатауллиной, заместителе Виталие Плукаре, членах ЦИК Оксане Боярчук и Владимире Перепелюке.

"В принципе, они даже среди членов комиссии держатся отдельно, эта группа, чем иногда раздражают даже других "слуг", - говорит собеседник.

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У президента Владимира Зеленского, который завел в ЦИК 12 "слуг" нет большинства в комиссии. 5 человек Богдана могут образовать большинство с другими 5-ю от оппозиции.

На местных выборах ЦИК особо не влияет на процесс, кроме формирования теризбиркомов. В 13 областях из 25 субъектов выборов "слуги" получили своих председателей облтервиборчкомив. Казалось бы, все хорошо.

"Это если поверхностно анализировать, потому что если посмотреть на состав в теризбиркомах по областям картинка будет совсем не в пользу "слуг", в частности в тех, где кураторы упомянутые ОП лица", - говорит собеседник.

Например, в Черновицкой области (за область соответствуют члены ЦИК из "черного списка" Перепелюк и Боярчук) "слуги" имеют 39 человек в ТИК. По 37 - ЕС и ОПЗЖ. 36 человек делегировала "Батькивщина" и 23 "За будущее". То есть большинство в избиркоме может быть и не у представителей "зеленой команды".

На Волыни, за которую отвечает Гаттаулина (ее тоже хотят уволить), большинство руководства в теризбиркомах в "За будущее" соратника олигарха Игоря Коломойского Игоря Палицы. Большинство членов - от ЕС (36). У "слуг" их 34, у "Батькивщины" - 29, ОПЗЖ - 19, "За будущее" - 7. Для исключения фальсификации достаточно и 2 своих членов комиссии. А вот при регистрации кандидатов большинство в комиссии таки может иметь значение.

"На самом деле, в ЦИК уже давно ходят слухи об отставке Диденко и им недовольны на Банковой. Правда, точную причину никто не знает. Догадываются, что там есть какая-то личная неприязнь, которая время от времени дает о себе знать на совещаниях. Что его отправят в отставку говорили еще месяц назад", - говорит собеседник.

"Они ему просто не доверяют", - добавляет еще один источник в ЦИК.

Известие об увольнении 5 членов комиссии приводит в первую очередь на ум, не готовится ли Банковая к досрочным парламентским выборам, пишет журналистка.

Ранее СМИ сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак требовал от председателя и четырех членов ЦИК написать заявления об отставке.

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