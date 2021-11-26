Зеленский не будет увольнять Ермака: "Мощный человек"

Увольнение Ермака Зеленский назвал нецелесообразным. Фото: Facebook-страница Ермака

Президента Владимира Зеленского спросили об увольнении руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом шла речь во время пресс-марафона, сообщает Gazeta.ua.

"С господином Ермаком говорит не просто в диалоге, а в очень мощном диалоге руководство лучших разведок, разных государств, всех наших партнеров, главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью, его телефон слушали и слышали все руководство всех этих разведок, они бы не сели за один стол с ним", - заявил Зеленский.

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По словам президента, не нужно сравнивать Ермака с бывшим министром внутренних дел режима Януковича Захарченко.

"Ермак не убивал людей и не давал такие команды. Ермак возвращал людей, которых владелец вашего канала (5 канал. - Gazeta.ua), бывший президент, товарищ Петр Порошенко должен был, согласно своим операциям, вернуть домой. Это сделал Ермак, он возвращал моряков, занимался обменами, провел вместе со многими коллегами очень важные операции, более 100 человек были возвращены после "Нормандской встречи".

Потому я считаю, нецелесообразно терять мощного человека, только потому, что господину Петру он не нравится", - сказал Зеленский.

21 ноября участники акции ко Дню достоинства и свободы требовали от президента в течение 10 дней отправить в отставку Ермака. В случае невыполнения требований обещали снова прийти под ОП 1 декабря. 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе.