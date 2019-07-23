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вторник, 23 июля 2019 15:34

Зеленский назвал вероятного генпрокурора

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Зеленский назвал вероятного генпрокурора
ГПУ чекають кадрові зміни.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам после брифинга во вторник, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Возможно, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский.

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко ушел в отпуск. Об этом в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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