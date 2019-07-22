Луценко ушел в отпуск. Фото: УНІАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко ушел в отпуск.

Об этом в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске.

А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце", - написала пресс-секретарь генпрокурора.

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11 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Луценко возглавляет ГПУ с мая 2016-го.