Зеленский назвал условия для изменения Конституции

При этом президент отметил, что Украина делает все изменения в соответствии с Минской соглашениями в рамках децентрализации в Конституции. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова изменить Конституцию в направлении децентрализации согласно минского соглашениями, но не на условиях России.

Об этом он рассказал в интервью The New York Times: "Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это согласно минского соглашениями, на это мы готовы. Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской федерации, - здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен".

При этом президент отметил, что Украина делает все изменения в соответствии с Минской соглашениями в рамках децентрализации в Конституции.

"Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса разговаривали, как они хотят, - пожалуйста, на все эти вещи, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными. .. Я это говорил президенту РФ на встрече в нормандской формате. Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачу постоянно спускаются ", - пояснил Зеленский.

Также в интервью The New York Times Зеленский заявил, что избранный президент США Джо Байден мог бы усилить переговоры в нормандской формате.