Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО

Заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины стал Алексей Соловьев.
Соответствующий указ №57/2020 подписал президент Владимир Зеленский, его обнародовали на сайте главы государства.
"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.
В представленной Соловьевым электронной декларации, в качестве кандидата на должность секретаря СНБО, сказано, что до назначения он работал в ОАО "Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом", и в 2018 году получил заработную плату 44 721 грн. На сайте МАУП сообщается, что Соловьев Алексей Станиславович - доктор медицинских наук, доктор фармацевтических наук, заведует кафедрой общей и клинической фармации.
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По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования П.Л. Шупика, был председателем правления общественного союза "Украинская медико-фармацевтическая ассоциация", а также занимался частным бизнесом, и в качестве частного предпринимателя в 2018 году получил доход 4 825 235 грн.
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