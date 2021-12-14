Зеленский назначил ряд судей

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на должности судей местных судов.
Тексты соответствующих указов опубликованы на сайте главы государства.
В частности, Наталья Алексашина назначена на должность судьи Автозаводского районного суда города Кременчуг Полтавской области.
Кроме того, глава государства назначил:
Игоря Битяка на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области;
Светлану Субботину – судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области;
Диану Исаеву – судьей Индустриального районного суда города Днепропетровска;
Дарью Николенко – судьей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
Марину Шевченко – судьей Лисичанского городского суда Луганской области;
Петра Кравченко – судьей Тарутинского районного суда Одесской области;
Оксану Гриновец – судьей Козовского районного суда Тернопольской обла
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Ранее эксперты сообщали, что президент Зеленский назначил двух судей Майдана – Андрея Ключника из Святошинского районного суда города Киева и Петра Зарубу из Дарницкого райсуда.
1 декабря во время послания в Верховную Раду Зеленский сказал, что судебная реформа только начинается и гордиться пока нечем.
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