Зеленский назначил ряд судей

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на должности судей местных судов.

Тексты соответствующих указов опубликованы на сайте главы государства.

В частности, Наталья Алексашина назначена на должность судьи Автозаводского районного суда города Кременчуг Полтавской области.

Кроме того, глава государства назначил:

Игоря Битяка на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области;

Светлану Субботину – судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области;

Диану Исаеву – судьей Индустриального районного суда города Днепропетровска;

Дарью Николенко – судьей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Марину Шевченко – судьей Лисичанского городского суда Луганской области;

Петра Кравченко – судьей Тарутинского районного суда Одесской области;

Оксану Гриновец – судьей Козовского районного суда Тернопольской обла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Обновление" системы: Зеленский назначил 21 недобросовестного судью

Ранее эксперты сообщали, что президент Зеленский назначил двух судей Майдана – Андрея Ключника из Святошинского районного суда города Киева и Петра Зарубу из Дарницкого райсуда.

1 декабря во время послания в Верховную Раду Зеленский сказал, что судебная реформа только начинается и гордиться пока нечем.