Зеленский назначил руководителей в две области

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Кировоградской и Днепропетровской областных государственных администраций.
Соответствующие указы президента есть на его сайте.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Лобанову Светлану Васильевну", - говорится в указе о т.о. главы Кировоградской ОГА.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации на Батуру Дмитрия Игоревича", - говорится в указе о т.о. руководителя Днепропетровской ОГА.
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Ранне президент Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.
Также отстранили исполняющего обязанности губернатора Одесской ОГА.
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