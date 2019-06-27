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четверг, 27 июня 2019 23:11

Зеленский назначил руководителей в две области

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Зеленский назначил руководителей в две области
Зеленский назначил руководителей Кировоградской и Днепропетровской ОГА. Фото: Кореспондент

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Кировоградской и Днепропетровской областных государственных администраций.

Соответствующие указы президента есть на его сайте.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Лобанову Светлану Васильевну", - говорится в указе о т.о. главы Кировоградской ОГА.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации на Батуру Дмитрия Игоревича", - говорится в указе о т.о. руководителя Днепропетровской ОГА.

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Ранне президент Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.

Также отстранили исполняющего обязанности губернатора Одесской ОГА.

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